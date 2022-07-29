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Сорок пленных боевиков погибли при обстреле тюрьмы со стороны ВСУ

10:45
  • пятница
  • 29 июля 2022

Киев приказал их ликвидировать

Сдавшиеся в плен боевики из нацбатальона "Азов" (запрещенного в России) – это позор для Украины, решили в Киеве. Украинские власти приказали ликвидировать пленных националистов, прокомментировал обстрел колонии в ДНР глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

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"В Киеве решили, что сдавшиеся "героические азовцы" - это позор и он плохо влияет на моральный климат как у украинцев, так и у спонсоров войны. Потому дали приказ ликвидировать. Тем более, что "герои" запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку", - написал Мирошник в Telegram.

По данным Минобороны России, с 16 мая на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных. Их блокировали на территории предприятия около месяца.

29 июля при обстреле тюрьмы в Еленовке в ДНР, где содержались "азовцы", зафиксировано прямое попадание в барак с пленными. Как сообщил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, 40 человек погибли и 130 пострадали.

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