В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для ряда специалистов

Это касается, в частности, медиков и компьютерщиков

Для определенных иностранных специалистов нужно уменьшить срок трудовой деятельности в России, необходимый для обращения за российским гражданством. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

В письме к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий напомнил, что некоторые специалисты с иностранным гражданством и без гражданства имеют право получить паспорта России в упрощенном порядке. Это относится, в частности, к медикам и IT-специалистам.

Но перед подачей заявления на гражданство они должны осуществлять не менее одного года трудовую деятельность по профессии в России, напомнил Сухарев.

Депутат предложил для таких специалистов уменьшить требуемый стаж с одного года до трех месяцев или шести месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством Российской Федерации, сообщает RT.

На Украине тем временем работают над поправками в законодательство, которые предусматривают уголовное наказание за получение российского гражданства. Те, кто приобретут паспорта России, в случае принятия соответствующего законопроекта могут получить до 15 лет лишения свободы.

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