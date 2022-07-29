Венгрия констатировала провал военной стратегии Запада в отношении России

Нужно пересматривать подход, полагают в Будапеште

Военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает. Такое мнение в пятницу, 29 июля, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский политик отметил, что пресловутая стратегия потерпела неудачу, поэтому "необходимо согласовать новую систему европейской безопасности".

Для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, по словам Орбана, необходимы переговоры, причем проводить их должны Россия и Соединенные Штаты. В противном случае шансы на достижение перемирия невелики, цитирует премьера Венгрии ТАСС.

Ранее в The New York Times отметили, что у президента Украины Владимира Зеленского "может не быть жизнеспособной стратегии для победы" в конфликте с Россией. Издание задалось вопросом, как скоро так называемая вьетнамская формула — "ошибочная стратегия и катастрофически плохое руководство страной" — позволяющая оправдать поражение в военном конфликте, станет для Зеленского приговором.

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