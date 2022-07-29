Мать и семеро детей заблудились в лесу на Кубани

Спасатели обнаружили отпечатки ног, детские вещи и обувь

В Краснодарском крае женщина с семью детьми пошла пешком через лес и заблудилась.

Семья решила отправиться пешком из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую. Днем 28 июля мать с детьми в возрасте от полутора до 13 лет вышли из дома и к ночи перестали выходить на связь.

Звонок в МЧС поступил в 01:25 ночи 29 июля. Сначала спасатели нашли в лесу отпечатки ног, детские вещи и обувь, а уже к трем часам ночи обнаружили и самих заблудившихся. Они сидели в лесу у костра и дожидались утра.

Многодетную семью вывели в безопасное место. Спасатели обогрели женщину с детьми и отвезли домой. Медицинская помощь не потребовалась, сообщили в региональном МЧС.

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