Появились подробности задержания в Липецке украинских диверсантов

Они готовили теракт в многолюдном месте

В Липецкой области предотвратили теракт. Сотрудники ФСБ задержали троих украинских диверсантов, которые были связаны с запрещённой в России организацией “Правый сектор”. Указания они получали от СБУ. Планировали устроить мощный взрыв в многолюдном месте. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ следят за мужчиной и женщиной на автостанции "Сокол" в Липецке: обычные люди, у окружающих не вызывают подозрений, отдыхают в тени деревьев, заходят в магазин продуктов. В руках у мужчины - тяжёлая сумка. У многих на автостанции с собой багаж. Когда необходимые улики собраны, - задержание.

Задержание проходило на просёлочной дороге возле села Горицы. Всего подозреваемых трое: мужчина и две женщины. Рядом в лесу был оборудован тайник, в котором хранились элементы самодельного взрывного устройства. Оставалось только собрать и заложить бомбу в людном месте.

"Данное изделие представляет собой корпус - пластиковую ёмкость объемом 5 литров. Заряд взрывчатого вещества: 4 тротиловые шашки общей массой 1 и 6 килограммов. Средство инициирования - электродетонатор. Готовые поражающие элементы в виде гвоздей гаек и шурупов", - говорит взрывотехник ФСБ.

По заключению специалистов, исходя из массы взрывчатого вещества, радиус разлёта поражающих элементов при подрыве бомбы мог составить до пятисот метров. По признанию задержанных, в качестве цели они выбрали как раз автостанцию "Сокол". Это хоть и окраина города, но рядом крупный железнодорожный узел и в часы пик народа здесь бывает очень много.

Группа приехала в Липецк с Украины. В телефоне - переписка с коллегами из запрещённой в России организации "Правый сектор".

"В городе Липецк, на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористический акт по указанию руководства "Правого сектора" (организация запрещена в России) с помощью СВУ", - говорит один из задержанных.

Ещё в телефоне видеозаписи со стрельб на тренировочной базе глубоко в украинском тылу.

"Задержанные лица проходили специальную подготовку в центре вооруженных сил Украины "Десна" под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника", - сообщил сотрудник УФСБ по Липецкой области.

Главарь диверсионной группы - мужчина. Неоднократно судим за педофилию. Сейчас известно: "Правый сектор" - лишь исполнители. Заказчики и кураторы - Служба безопасности Украины. Детали обнаруженной в телефонах переписок пока не разглашаются, потому что еще предстоит работа по установлению личностей всех задействованных в подготовке теракта лиц, в том числе фамилии офицеров украинских спецслужб.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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