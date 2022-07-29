На брошенной базе ВСУ под Лисичанском нашли документы грузинского наемника

Он проводил подготовку украинских боевиков по натовским стандартам

Огненный столб поднимается на десятки метров. Глубокой ночью ВСУ из реактивной системы залпового огня ударили по Иловайску. Повреждены десятки зданий. Под артиллерийским огнём сегодня вновь оказалась и столица Донбасса. 152-миллиметровые снаряды упали на Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Некоторые боеприпасы снова были начинены противопехотными минами, которые в результате теперь разбросаны по всему городу.

"При помощи артиллерии реактивной были разбросаны ПФМ-1с "Лепесток" - противопехотные мины. Разбросаны в количестве примерно около 600 единиц", - рассказывает начальник группы пиротехнических работ Александр.

Донецк атаковали в 7 утра. Погиб один мирный житель. 23 человека получили ранения. Сильный удар пришёлся и на посёлок Еленовка в Волновахском районе. Боевики попали в колонию с военнопленными, среди которых и боевики "Азова", которые в последнее время стали давать показания о зверствах нацбатов. Известно о 40 погибших и 130 раненных.

По всей линии фронта союзные силы теснят противника. Тяжёлые бои идут в районе Авдеевки. Бойцы народной милиции ведут контрбатарейную борьбу. Огнём из 152-миллиметровых орудий Д-20 и пушек "Гиацинт" уничтожают те самые РСЗО радикалов, которые осыпают снарядами города Донбасса. Параллельно уничтожают укрепления и опорные пункты ВСУ. Наведение на цель и контроль поражения помогают вести беспилотники. У артиллерийских расчётов подразделений второго армейского корпуса народной милиции ЛНР те же задачи.

"Уничтожаем цели на все 100%. Эта машина создана для укрепрайонов и для колонн. Укрепрайоны разбиваем. Всё, потихоньку продвигаемся вперёд", - говорит командир орудия Кирилл.

Под Лисичанском бойцы народной милиции ЛНР обнаружили тренировочную базу украинских националистов. Радикалы расположились в одном из санаториев. Осмотрев базу, силовики нашли немало доказательств присутствия тут военных инструкторов из Грузии: "Такое вот дельце с иероглифами на грузинском языке. Вот, пожалуйста, вот товарищ, вот всё. Записи от руки. А в конце сейчас такой момент. Вот, пожалуйста, свидетельство о рождении: Камхадзе Михаил Ливиевич".

Изучив найденные документы, выяснили, что гражданин Грузии был артиллеристом и проводил подготовку украинских боевиков по натовским стандартам. В основе - террористическая методика боя, когда не считаются с жизнью мирного населения "НАТОвская подготовка. То есть видно, что человек сертификаты получал. Схема. То есть человек готовился основательно".

Судя по датам, занятия с военными тут шли на протяжении восьми лет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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