Александр Иванов и группа "Рондо" спели для военных в госпитале

Иванов поблагодарил медиков за труд

Российские артисты активно поддерживают наших военных, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений.

В центральный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье приехала рок-группа “Рондо”. Музыканты устроили большой концерт, исполнили свои самые знаменитые композиции. Лидер группы Александр Иванов поблагодарил медиков за труд и призвал оказать всю необходимую помощь и поддержку участникам спецоперации по защите Донбасса.

"Желание поддержать ребят, прежде всего, и врачей, и медсестёр, медбратьев в их ратном труде. Вот я сегодня уже говорил, что мне кажется, что каждый нормальный россиян должен чувствовать ответственность за то, что происходит сегодня со страной. Конечно, надо поддерживать своих ребят, которые бьются за нас с вами. Священный долг любого русского человека - приехать и поддержать наших", - заявил Иванов.

Также в госпитале проходит выставка необычных скульптур. Сюжеты навевают воспоминания о детстве, деревенском быту и хорошо знакомы русскому человеку. Печь с валенками, велосипед у изгороди, вскрытые конверты на деревянном столе, девушка с авоськой и козами - всё выполнено из войлока. Авторы работ хотели воссоздать для военных и врачей особую атмосферу домашнего уюта.

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