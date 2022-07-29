Очевидцы рассказали о пожаре в московском хостеле

В результате пожара погибли восемь человек

Восемь человек погибли, четверо госпитализированы в результате крупного пожара на юге столицы. Ночью в районе Братеево загорелся хостел. Постояльцы не смогли эвакуироваться - основной выход заблокировало пламя, а окна на первом этаже были закрыты решётками. И это далеко не единственное грубое нарушение. Соболезнования родным и близким погибших направил мэр Сергей Собянин. Предварительная причина возгорания уже известна.

Хостел организован в жилом доме на первом этаже. Сейчас видно, что площадь здесь использовали с максимальной выгодой. Кровати - двухэтажные. А на окнах решетки. Это привело к большому количеству жертв. Не успев выбраться, здесь погибли 8 человек. Отравились угарным газом.

Сообщение о возгорании поступило около полуночи. В это время уже полыхали три комнаты и коридор. Оказался заблокирован пожарный выход. Очевидцы рассказывают - до приезда спасателей постояльцам помогали выбраться из окон прохожие.

"Мы проснулись от того, что были крики, был бой стекла. Думали, что это очередная потасовка. Бывали такие случаи, когда люди переберут спиртного и начинают там бузить. А потом в окно, когда выглянула, увидели пламя, огонь. Ребята выбивали вручную решётки, выдёргивали. И несколько человек прям выпрыгивали из окон", - рассказывает жительница дома Антонина Тимонина.

"Я лежал дома с братом и чувствую запах дыма. Думал, мне показалось, но брат мне сказал: пахнет дымом. Дым дошёл аж до 15 этажа, и мы выбежали резко на улицу", - говорит Расул Раджабов.

Люди выбегали из квартир над хостелом, взяв только документы.

"Как будто взрывались какие-то баллончики. Как будто разрывались какие-то фейерверки. Прям много-много маленьких взрывчиков каких-то было", - рассказывает Ольга Мишурская, жительница квартиры над хостелом.

Пожарные приехали на место оперативно. Огонь ликвидировали в течение часа. По предварительным данным, причиной трагедии послужили неисправность проводки и короткое замыкание.

Мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети выразил соболезнование и сообщил, что начато расследование.

Очевидцы говорят: всё могло закончится без жертв, если бы у людей была возможность быстро покинуть помещение. Оказалось, что владельца хостела ранее уже привлекали к ответственности за нарушения правил безопасности.

"Предварительно установлено, что в помещениях хостела грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности", - говорит руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Среди нарушений еще три года назад выявляли отсутствие огнетушителей и противодымной вентиляции. Фиксировали заблокированные эвакуационные пути. Регулярно выписывали предписания. Последняя проверка была в июне. На месте трагедии продолжают работать следователи.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Гусев, Павел Винокуров, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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