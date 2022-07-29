ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки потушили более 30 природных пожаров

11:51
  • пятница
  • 29 июля 2022

Наиболее напряжённая ситуация складывается в Якутии

За сутки в России потушили 32 возгорания на площади 1800 гектаров. Огнём охвачены значительные лесные массивы в Магаданской  области, республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа.

Наиболее напряжённая ситуация в Якутии. Сохраняется угроза перехода пламени на село Арылах. В населённый пункт прибыла аэромобильная спецгруппа МЧС, вдоль распространения фронта огня выставлены пожарные посты.

В тушении задействованы полторы сотни человек и свыше двадцати единиц техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.