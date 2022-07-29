В России за сутки потушили более 30 природных пожаров

Наиболее напряжённая ситуация складывается в Якутии

За сутки в России потушили 32 возгорания на площади 1800 гектаров. Огнём охвачены значительные лесные массивы в Магаданской области, республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа.

Наиболее напряжённая ситуация в Якутии. Сохраняется угроза перехода пламени на село Арылах. В населённый пункт прибыла аэромобильная спецгруппа МЧС, вдоль распространения фронта огня выставлены пожарные посты.

В тушении задействованы полторы сотни человек и свыше двадцати единиц техники.

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