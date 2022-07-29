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Десятки домов подтоплены в Забайкальском крае

11:54
  • пятница
  • 29 июля 2022

Ситуация напряженная

Ситуация с паводками в Забайкальском крае по-прежнему напряжённая. Подтоплены десятки жилых домов и около сотни приусадебных участков.

Наиболее сложная обстановка - в Читинском районе. Вода стремительно прибывает, реки начинают выходить из берегов. В ближайшие сутки обещают подъём ещё как минимум на полметра. Введён режим повышенной готовности.

Спасатели МЧС России оказывают помощь местному населению, доставляя им питьевую воду и предметы первой необходимости, проводят аварийно-восстановительные работы. Также началась эвакуация людей из опасных районов в пункты временного размещения. К ликвидации последствий паводка привлечены свыше двухсот человек, задействовано свыше 60 единиц техники.

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