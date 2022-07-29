Звезды мирового балета выйдут на сцену античного Херсонеса

В Крыму пройдет грандиозный гала-концерт

Гала-концерт среди античных колонн с участием звёзд мирового балета и оркестра Большого театра. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" вновь царит музыка. Такие фестивали уже стали традицией в Крыму. И каждый раз организаторы удивляют зрителей.

В Баварии так теперь не танцуют. Прима государственного балета в Мюнхене Ксения Рыжкова устала от антироссийской риторики в Европе и вернулась на Родину - и сразу на сцену в Севастополь.

"Много всего произошло, у нас семья, двое детей, и, конечно, детям нужны бабушка с дедушкой, и я хотела бы, чтобы мои дети росли в России. И это для меня было очень важно. И в такой ситуации политической было тяжело, и самым лучшим было возвращаться именно сейчас", - говорит Рыжкова.

У стен античного Херсонеса – гала-концерт и никакой политики. Здесь даже украинский гопак встречают аплодисментами. "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Чайковского, "Рапсодия" Рахманинова, а еще Шостакович, Глинка. В репертуаре - фрагменты самых известных классических и современных постановок.

Сергей Полунин – впервые на сцене после травмы Ахилла. И сразу с премьерой. В полную силу эту постановку еще не танцевал.

"Полностью еще восстановился, но очень попросили, и я сам хотел здесь выступить, поэтому будет немножко… сам не знаю, чего ожидать от тела", - говорит Полунин.

На сцене - звезды мирового балета: примы и премьеры Большого, Мариинки, музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а еще воспитанники академии хореографии. Выступить на одной сцене с кумирами для каждого из них - мечта.

Балет в Севастополе – уже традиция. А туристы называют Херсонес летней театральной столицей России. Гала-концерт проводят третий раз, а уже на следующей неделе стартует шестой фестиваль оперы и балета. В этом году на сцене впервые выступит Михайловский театр.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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