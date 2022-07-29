ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Итоги полуфинала конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" подвели в Москве

11:52
  • пятница
  • 29 июля 2022

В соревновании участвовали 60 команд

В Москве подвели итоги очного полуфинала Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Его цель - поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем компетенций и навыков. В соревновании участвовали 60 команд из четырёх федеральных округов, им предстояло пройти онлайн-тестирование и дистанционную программу обучения.

Прошедших отбор в сентябре ждёт финал. Победители конкурса войдут в кадровый резерв руководителей, смогут пройти переподготовку, а также попасть на стажировку в лучших организациях страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Итоги конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"
Итоги конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.