Итоги полуфинала конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" подвели в Москве

В соревновании участвовали 60 команд

В Москве подвели итоги очного полуфинала Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Его цель - поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем компетенций и навыков. В соревновании участвовали 60 команд из четырёх федеральных округов, им предстояло пройти онлайн-тестирование и дистанционную программу обучения.

Прошедших отбор в сентябре ждёт финал. Победители конкурса войдут в кадровый резерв руководителей, смогут пройти переподготовку, а также попасть на стажировку в лучших организациях страны.

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