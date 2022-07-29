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Названа причина пожара в московском хостеле с восемью погибшими

11:17
  • пятница
  • 29 июля 2022

Возгорание произошло в ночь на 29 июля

Неисправность в работе электросети рассматривается как приоритетная версия пожара в хостеле на Алма-Атинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказали в Следственном комитете РФ.
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Вместе с тем источники ТАСС рассказали, что возгорание могло произойти из-за сбоя в работе электроприбора, находившегося в одной из жилых комнат. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот прибор. Остатки прибора направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что при пожаре огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, на место оперативно прибыли спасатели, огонь потушили быстро. Однако восемь человек спасти не удалось.

Представители экстренных служб и следователи выявили в сгоревшем здании ряд нарушений. Жертв могло быть меньше, если бы на окнах бюджетной гостиницы не было решеток. Хостел был оборудован пожарной сигнализацией, но она по неустановленной причине не сработала.

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