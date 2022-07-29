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ВС России уничтожили резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях

11:17
  • пятница
  • 29 июля 2022

Две бригады украинской армии полностью утратили боеспособность

ВС России уничтожили резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях. В результате две бригады украинской армии полностью утратили боеспособность, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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"Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях", - заявил генерал на брифинге.

Конашенков уточнил, что в результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада. Она готовилась к отправке в Донбасс на полигоне в Киевской области. Также критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ, передает ТВЦ.

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