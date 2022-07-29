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Россия отстала по сбору зерна от собственных показателей 2021 года

11:43
  • пятница
  • 29 июля 2022

В стране собрано пока только 39,9 млн тонн зерновых

В России по состоянию на 28 июля собрано 39,9 млн тонн зерна, что на 11 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату 2021 года. Тогда показатель составлял 50,9 млн тонн, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.
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При этом показатель урожайность в 2022 году существенно выше прошлогоднего — 42,3 центнера с гектара против 33 центнеров с гектара.

Уже обмолочено 34,5 млн тонн пшеницы с 7,8 млн га посевных площадей, ячменя — 4,3 млн тонн с 1 млн га.

Количество собранного картофеля пока составляет 249,3 тысячи тонн, в 2021 году показатель достигал 282,8 тысячи.

Овощи убраны с 33,3 тысячи га, собрано 330,3 тысячи тонн при урожайности 99,2 центнера с гектара, цитирует сообщение Минсельхоза "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в 2022 году урожай зерновых в России может оказаться рекордным — до 90 млн тонн. Оценки урожайности озимой пшеницы увеличены, в частности, для Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. Опасения специалистов вызывает лишь нехватка осадков на юге России.

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