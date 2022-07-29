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Минобороны подтвердило гибель 40 пленных при ударе ВСУ по изолятору

11:27
  • пятница
  • 29 июля 2022

В ДНР сообщили, что Киев "избавляется от ненужного балласта"

Минобороны подтвердило данные ДНР о ракетном ударе по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные. 
Сорок пленных боевиков погибли при обстреле тюрьмы со стороны ВСУ

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью украинские силовики ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся военнопленные украинские военные, в том числе боевики формирования "Азов", - отметил он.

Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора, добавили в Минобороны России.

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинская армия обстреляла исправительную колонию №120 в поселке Еленовка в ДНР. Прямым попаданием в барак погибли не менее 40 человек.

"Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта", - написал он в своем telegram-канале.

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