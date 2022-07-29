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ПФР получит еще 200 млрд рублей на выплату пенсий и пособий

11:56
  • пятница
  • 29 июля 2022

Об этом распорядился премьер-министр Михаил Мишустин

Федеральное правительство направит 200 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда России по выплате страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение 28 июля подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Средства выделяют для обеспечения 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.

Министерство финансов должно проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад кабмину до 31 марта 2023 года, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее Мишустин рассказал, что российские власти выделят свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума.

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