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"Скандинавское лето" в Москве сменится августовской жарой

11:48
  • пятница
  • 29 июля 2022

Последний месяц лета будет теплее обычного

Скандинавское лето придет в Москву в ближайшие дни. Погода в столице успокоится, станет прохладнее. Однако жара вернется с наступлением августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"С пятницы в центр страны придет долгожданная прохлада, а температурный фон наконец-то вернется в свое климатическое русло. Температура в ночные часы будет около +10... +15, днем не выше +23...+25", - рассказал Тишковец в Telegram.

Синоптик отметил, что август обещает быть немного теплее положенного. С наступлением последнего летнего месяца, в условиях малооблачной погоды и смены ветра на южный, температура воздуха начнет повышаться. К середине следующей недели термометры покажут +25…+30, прогнозирует метеоролог.

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