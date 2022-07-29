ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: Реконструкция станции "Переделкино" будущего МЦД-4 завершится до конца года

11:45
  • пятница
  • 29 июля 2022

Готовность объекта - 67%

Реконструкция станции "Переделкино" будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) завершится до конца 2022 года
Бочкарев: Турникеты установили в одном из вестибюлей станции "Сокольники" БКЛ метро

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 67%.

"До конца этого года предполагается завершить комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта "Переделкино", - передает слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

На данный момент завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала. Пассажирские платформы с навесами от атмосферных осадков уже готовы.

Вместе с работами над основными конструкциями остановочного пункта началось благоустройство прилегающих к станции территорий - это организация подъездных путей, пешеходных дорожек, газонов и зеленых зон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.