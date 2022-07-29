Бочкарев: Реконструкция станции "Переделкино" будущего МЦД-4 завершится до конца года

Готовность объекта - 67%

Реконструкция станции "Переделкино" будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) завершится до конца 2022 года

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 67%.

"До конца этого года предполагается завершить комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта "Переделкино", - передает слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

На данный момент завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала. Пассажирские платформы с навесами от атмосферных осадков уже готовы.

Вместе с работами над основными конструкциями остановочного пункта началось благоустройство прилегающих к станции территорий - это организация подъездных путей, пешеходных дорожек, газонов и зеленых зон.

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