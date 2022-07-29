Лавров пообещал предложить Блинкену удобную дату для беседы

Американская сторона запросила телефонный разговор

Москва согласовывает с Вашингтоном дату переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что вряд ли телефонный разговор состоится "сегодня", однако пообещал, что Госдепу предложат удобную дату.

Контакт "должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете", уточнил Лавров.

Глава МИД отметил, что тематика разговора с Блинкеном будет касаться выполнения Соединенными Штатами обязательств в рамках зернового соглашения, сообщает РИА Новости.

27 июля Госдепартамент направил в Москву запрос об организации телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым. В Вашингтоне выразили надежду, что беседа состоится "на днях". В российском министерстве заявили, что Лавров ответит на запрос, когда в его рабочем графике появится свободное время.

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