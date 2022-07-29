Уход из России обошелся Renault в 2,3 млрд евро

Компания передала российские активы в государственную собственность

Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии 2022 года получила чистый убыток в размере 2,3 млрд евро из-за ухода с российского рынка.

Согласно отчетности компании, этот убыток связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России, сообщает РИА Новости.

В мае Renault объявил, что уходит с российского рынка из-за санкций. 100% акций ЗАО "Рено Россия" перешли в собственность правительства Москвы, 67,69% акций "АвтоВАЗа" — в собственность государства в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции остались у автоконцерна "Ростех".

Столичный завод Renault был принят на баланс Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на предприятии возобновится выпуск автомобилей под историческим брендом "Москвич".

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