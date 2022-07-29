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Число погибших после удара по Еленовке выросло до 53

12:23
  • пятница
  • 29 июля 2022

СКР возбудил уголовное дело

Число погибших из-за удара украинских войск по следственному изолятору в Еленовке возросло до 53.
Минобороны подтвердило гибель 40 пленных при ударе ВСУ по изолятору

Об этом заявили в Минобороны России и штабе теробороны Донецкой народной республики (ДНР). Ранее сообщалось о 40 погибших и 75 пострадавших военнопленных, а также о восьми раненых сотрудниках СИЗО.  

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара украинскими националистами по СИЗО в Еленовке в ДНР.

Власти республики подчеркнули, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений".

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные совершили обстрел следственного изолятора в населенном пункте Еленовка американской реактивной системой залпового огня HIMARS. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в изоляторе на момент удара находились 193 человека.

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