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Сотрудник ОБСЕ пытался вывезти карты военных объектов ДНР

12:36
  • пятница
  • 29 июля 2022

Документы обнаружены при обыске номеров в отеле

Органы госбезопасности ДНР проводят проверку номеров в отеле "Park Inn" в Донецке. Гостиница долгие годы была местом дислокации сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Проверку устроили после сигнала о подозрительных вещах в оставленном работниками миссии багаже. Выяснилось, что один из них собирал служебную информацию о ВС ДНР.

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"Характер выявленных материалов обескураживает. В одной из сумок, в стопке со спутниковыми снимками населенных пунктов ДНР, содержались материалы порнографического характера", - сообщил в Telegram Штаб территориальной обороны ДНР.

В "коллекции" иностранного гражданина обнаружились, кроме спутниковых снимков городов ДНР с условным обозначением военных объектов, примеры камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, а также иконы, имеющие историческую ценность. Все это сотрудник миссии намеревался вывезти через границу республики, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ истек 31 марта 2022 года, Россия не поддержала его продление. Деятельность миссии запрещена на территории ДНР  с 30 апреля.

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