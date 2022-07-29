Воспользоваться услугами компании нельзя будет с 1 сентября

Компания DHL прекратит доставку грузов по России с 1 сентября в связи с существенными техническими сложностями. Об этом рассказали в DHL в пятницу, 29 июля.

В компании уточнили, что имеют в виду трудности, связанные "с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями".

Экспресс-доставка грузов и документов посредством DHL по России будет прекращена, однако клиенты компании по-прежнему смогут делать отправления за границу, цитирует сообщение РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. По словам представителя Кремля, многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"