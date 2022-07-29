В Киеве рассказали, на какой срок хватит оружия с Запада

Украина призвала партнеров нарастить объемы производства

При нынешнем уровне поставок оружия Киеву со стороны Запада украинские войска способны вести боевые действия еще лишь несколько месяцев. Такое заявление в пятницу, 29 июля, сделал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Чиновник заявил, что Соединенным Штатам и Европе следует нарастить промышленное производство вооружения, чтобы "удовлетворить потребности" Киева.

Как заявил Геращенко в интервью американскому изданию Newsweek, если поставки боеприпасов с Запада прекратятся, "все те высокотехнологичные системы, которые мы получаем, вдруг станут всего лишь металлоломом".

Ранее в Германии допустили прекращение помощи Украине. Как заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин может отказаться от поставок военной помощи Киеву и от финансовой поддержки, если ситуация в энергоснабжении Германии усугубится.

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