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Лавров: страны ШОС самостоятельно решат вопрос отказа от доллара

13:00
  • пятница
  • 29 июля 2022

Дорожная карта уже согласована на заседании СМИД организации

Дорожная карта по переходу на расчеты в национальных валютах согласована на заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. Каждое государство ШОС будет самостоятельно решать вопрос отказа от доллара, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Каждая страна ШОС должна решать сама за себя, насколько она чувствует себя комфортно, опираясь на доллар, учитывая абсолютную ненадежность этой валюты", - сказал Лавров на пресс-конференции после заседания СМИД ШОС.

Лавров до начала заседания сообщил, что лидеры ШОС на предстоящем саммите обсудят активизацию торговли в национальных валютах. Позже глава МИД России подчеркнул, что о позиции стран ШОС по вопросу дедолларизации красноречиво говорит согласование дорожной карты, передает РИА Новости.

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