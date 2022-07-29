Лавров: страны ШОС самостоятельно решат вопрос отказа от доллара

Дорожная карта уже согласована на заседании СМИД организации

Дорожная карта по переходу на расчеты в национальных валютах согласована на заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. Каждое государство ШОС будет самостоятельно решать вопрос отказа от доллара, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Каждая страна ШОС должна решать сама за себя, насколько она чувствует себя комфортно, опираясь на доллар, учитывая абсолютную ненадежность этой валюты", - сказал Лавров на пресс-конференции после заседания СМИД ШОС.

Лавров до начала заседания сообщил, что лидеры ШОС на предстоящем саммите обсудят активизацию торговли в национальных валютах. Позже глава МИД России подчеркнул, что о позиции стран ШОС по вопросу дедолларизации красноречиво говорит согласование дорожной карты, передает РИА Новости.

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