Казино Лас-Вегаса ушли под воду

В городе объявлено штормовое предупреждение

В США из-за непогоды оказались затоплены крупнейшие казино Лас-Вегаса.

В результате мощных ливней образовались паводки, которые привели к затоплению участка главного бульвара игорной столицы, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вода проникла и в сами игорные заведения, в частности, в казино Circa Resort & Casino, Caesars Palace и Planet Hollywood.

Ранее в городе объявили внезапное штормовое предупреждение, в аэропортах задерживаются рейсы. По последним данным, пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"