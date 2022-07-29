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Казино Лас-Вегаса ушли под воду

13:05
  • пятница
  • 29 июля 2022

В городе объявлено штормовое предупреждение

В США из-за непогоды оказались затоплены крупнейшие казино Лас-Вегаса.

В результате мощных ливней образовались паводки, которые привели к затоплению участка главного бульвара игорной столицы, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вода проникла и в сами игорные заведения, в частности, в казино Circa Resort & Casino, Caesars Palace и Planet Hollywood.

Ранее в городе объявили внезапное штормовое предупреждение, в аэропортах задерживаются рейсы. По последним данным, пострадавших нет.

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