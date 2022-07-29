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Дача Мейерхольда сгорела в Подмосковье после удара молнии

14:59
  • пятница
  • 29 июля 2022

Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям

Вчерашняя непогода, а точнее, удар молнии, мог стать причиной пожара в Балашихе. Там дотла сгорела дача легендарного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда. В деревянном доме на улице Есенина мастер жил вплоть до своего ареста в 1939 году. Возгорание  началось на крыше.  Но пламя  настолько быстро распространилось по деревянным перекрытиям, что скоро уже полыхала не только кровля, но и весь дом.

"Была угроза дальнейшего распространения. По итогу выгорела кровля, чердак, часть помещений общей площади 150 квадратных метров. На пожаре было задействовано 6 автоцистерн, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 24 человека личного состава", - сообщил начальник первого пожарного отряда государственной противопожарной службы ГУ МЧС России Московской области Александр Костиков.

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Пожар на даче режиссера Всеволода Мейерхольда
Пожар на даче режиссера Всеволода Мейерхольда
Пожар на даче режиссера Всеволода Мейерхольда
Пожар на даче режиссера Всеволода Мейерхольда
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