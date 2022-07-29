Камеры на железнодорожных переездах Подмосковья начали распознавать лица

Нарушителям грозит штраф

На железнодорожных переходах в Подмосковье начали ловить нарушителей с помощью системы распознавания лиц.

Первые камеры с высоким разрешением установили на станции "Удельная" в Раменском районе. Если пешеход будет перебегать на красный свет, то система это зафиксирует. Далее материал направят в транспортную полицию, где по базе установят личность нарушителя и составят административный протокол.

"Штраф составляет 100 рублей, но хочу подсказать, что не сама суть штрафа, а донести до пассажиров, что это опасный участок, что вот эта беспечность ведет к тому, что люди попадают под состав, под поезд. С начала года здесь пострадало шесть граждан", - рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская Сергей Белушкин.



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