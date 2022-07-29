На ВДНХ началась реставрация монумента "Покорителям космоса"

Памятник уже окружили строительными лесами

В Москве началась реставрация монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ. Памятник появился там ещё в 60-х годах прошлого столетия. И стал символом столицы. Со временем скульптура потеряла былое великолепие. Теперь её наконец приведут в порядок.

Монумент покорителям космоса - один из самых высоких и видных в столице - 107 метров. Блестящая ракета с почти зеркальным шлейфом из титана парит над гранитным стилобатом - музеем космонавтики. Издалека всё так же величественна, как и в день своего открытия в 1964-м году. Но не вблизи: дьявол кроется в деталях. Настало время полной реставрации монумента.

Кислотные подтёки, коррозия, разрывы тонких элементов - таковы серьёзные возрастные проблемы бронзовых горельефов на основании памятника. Кроме того, фигуры учёных, инженеров и рабочих покрылись патиной. Потускнели и потрескались буквы. А массивные гранитные плиты облицовки стилобата кое-где отошли или перекосились, нарушив гидроизоляцию здания музея. Лучше всего за почти 6 десятков лет сохранились титановые пластины стелы. Идея использовать вечный металл принадлежала Сергею Королёву. Конструктор-ракетостроитель внимательно следил за возведением памятника и контролировал все процессы.

"Первоначальный вариант конструкции был в виде алюминиевого каркаса и стеклопанелей. Так, чтобы они были прозрачные и светились. Но в результате Сергей Павлович пролоббировал вариант с титановыми панелями", - рассказал заместитель заведующего отделом научной популяризации Московского Музея космонавтики Павел Гайдук.

Титан - металл редкий. И для строительства его свозили со всего Советского Союза. На обратной стороне шлейфа ракеты реставраторы, когда пришли на объект, обнаружили непонятные крепежи. Просто маленькие загнутые кусочки металла. Стали разбираться, что же это такое, и обнаружили, что, скорее всего, это противоскейтерские установки. В 90-х годах это место было очень популярным среди катающейся молодёжи.

"Сама конструкция изначально была собрана на земле и потом смонтирована уже. Соответственно, инженеры того времени заложили очень хорошую прочность, они сделали достаточно качественную работу, потому что все конструкции внутри в хорошем состоянии", - отметил заместитель генерального директора реставрационной мастерской "Наследие" Дмитрий Стадник.

Памятник уже окружили строительными лесами и начали постепенную очистку облицовки. Кстати, чтобы привести в порядок стыки между плитами, каждую будут вынимать, убирать мусор и заделывать края. Все элементы облицовки встанут ровно на свои места - чтобы не перепутать, строители пронумеруют все плиты до единой.

"Также в рамках масштабных реставрационных работ будет приведён в порядок и памятник Константину Циолковскому. Планируется, что реставрационные работы будут закончены в конце 2023 года", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Реставраторы будут трудиться до конца тёплого периода осени, заморозят работы на зиму и вернутся к ним уже весной. Чтобы закончить обновление монумента к концу следующего года.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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