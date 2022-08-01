Полезно знать: нацпроект "Наука и университеты"

На столе всегда должно было российское, лучшее

Россия – большая и хлебосольная страна. Чтобы отечественные продукты были ещё качественнее, и их всегда было в достатке, по национальному проекту "Наука и университеты" в стране работают селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры.

Учёные тестируют и предлагают фермерам лучшие сорта пшеницы, кукурузы, картофеля, сахарной свёклы и других культур. Те, что дают лучший урожай, не боятся морозов или засух, устойчивы к вредителям. Исследования, на которые у агрономов в полях раньше могло уходить несколько лет, в современных лабораториях делают за минуты.

В селекционно-племенных центрах отбирают наиболее продуктивные породы для животноводства. Чтобы молока было больше, мясо – вкуснее, а шерсть – гуще. Помимо коров, коз и овец, специалисты работают с птицами и даже с пчёлами!

У таких центров широкая география. Всего их 41, они расположены в 27-ми регионах России. Есть возможность определить оптимальные сорта и породы для каждой климатической зоны.

А ещё в них готовят специалистов, которые продолжат внедрять инновационные разработки в сельское хозяйство. Чтобы на столе всегда было своё, российское, лучшее.

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