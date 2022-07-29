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В Кремле оценили вероятность беседы Путина с Байденом

13:24
  • пятница
  • 29 июля 2022

Прокомментировали и ожидания от разговора Лаврова с Блинкеном

Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом пока не планируется. На вопрос о вероятности такой беседы ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Пока плана по Путину и Байдену никакого нет. Что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, то прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что госдепартамент США направил запрос в МИД России на телефонные переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Лавров уже прокомментировал эти сообщения, отметив, что постарается предложить Блинкену удобную дату для беседы.

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