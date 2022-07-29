Путин выступит на Главном военно-морском параде в Петербурге

31 июля - день ВМФ

Президент России Владимир Путин выступит на главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 31 июля.

"Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. И в Финском заливе Кронштадтский рейд, и река Нева. Будет выступление президента, день будет насыщенный", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте документа сказано, что в 22 часа по московскому времени состоится артиллерийский салют.

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