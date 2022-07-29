Куда пойти и чем заняться в эти выходные в Москве

Занятие найдется для каждого

Моцарт, Делиб и Пуни: в Москве гостит легендарный Красноярский театр имени Хворостовского. Сценическая площадка, как и положено для труппы такого уровня, - в Большом. Но не только бельканто разнообразит выходные москвичей. Где находится лучшая в мире дача? Как встретиться с демонами Лермонтова? И почему надо срочно ехать в Коломенское?

Лучшая в мире дача! Так называли подмосковное Абрамцево его обитатели. А в гостях у Саввы Мамонтова жили и работали знаменитые художники - Врубель, Поленов, Васнецов, Коровин. Именно они создавали костюмы и декорации для домашних спектаклей. Летом их тут играли часто. И новая выставка посвящена увлечению театром двух купеческих семей - Мамонтова и Станиславского.

"У нас прекрасные эскизы костюмов и декораций к спектаклям - Поленова, Васнецова, а из музея МХаТа мы видим прекрасные макеты спектаклей. И многие из них Станиславский делал сам", - говорит замдиректора музея-заповедника "Абрамцево" Елена Митрофанова.

Увлечение домашними спектаклями привело к рождению профессиональных театров. Станиславский создал МХТ, а Мамонтов - первую в России частную оперу.

Есть повод перечитать Лермонтова - в его московском доме-музее на Молчановке открылась новая выставка. Романтические лермонтовские герои глазами художников. За почти два столетия - множество интерпретаций. Так видел Демона - поверженного или летящего - Врубель - это три его этюда.

"Понятно, что это Демон не лермонтовской эпохи, это Демон Серебряного века, это Демон уже вобравший в себя опыт декаданса", - говорит заведующий отделом "Дом-музей Лермонтова" государственного музея истории русской литературы им. В.Даля Сергей Шаулов.

Часть картин приехали из Пятигорска. Художник Сергей Филенко подарил их местному лермонтовскому музею, с которым давно дружит. Они - часть большой серии, посвященной "Герою нашего времени", "Маскараду".

"Маскарад" - он его долго писал, переписывал, он хотел, чтоб его поставили. И я старался сделать, ну, как бы свежий взгляд, может даже, киновзгляд на это, поскольку я художник кино", - говорит Филенко.

Работы, посвященные "Мцыри", выполнены в необычной технике - рваной бумаги.

"Когда режешь бумагу, ты её насилуешь. Насилуешь. Когда ты её рвешь, то ты вступаешь в диалог с бумагой. Потому что она рвется так, как ей хочется", - говорит художник Людмила Григорьева-Семятицкая.

Так и не иначе вели себя и главные лермонтовские персонажи.

Красноярский театр оперы и балета открыл гастроли в Москве, сразу на двух сценах Большого театра. Покажут три знаковых спектакля. Оперы - "Дон Жуан" Моцарта и "Лакне" Делиба. Эта красивая история, кстати, ставится очень редко. Будет и балет - "Катарина или дочь разбойника". А столичные гастроли Красноярский театр посвящает 60-летнему юбилею Дмитрия Хворостовского, чье имя носит уже четыре года.

"Я, правда, очень рад, что красноярцы приехали. Потому что сегодня для большинства москвичей - это terra incognita (с латинского – неизвестная земля, - прим. редакции). Вы там у себя творите. Красноярцы радуются, а мы не видим. Вот теперь мы тоже увидим ваши спектакли", - говорит гендиректор Большого театра Владимир Урин.

А в Коломенском устанавливают сэргэ - ритуальные коновязные столбы. В субботу здесь уже традиционно будут отмечать Ысыах - главный якутский праздник Лета и изобилия. Будут водить хороводы, благодарить Солнце за свет и тепло. Пройдут конкурсы - на лучший народный костюм и на самую длинную косу, а еще можно будет попробовать якутский суп, строганину и кумыс.

Чайно-гибридные и флорибунда! В розарии Главного Ботанического сада - восемьсот пятьдесят сортов роз. На экскурсии здесь не только рассказывают о самых интересных из них, но и открывают секреты использования роз в ландшафтном дизайне.

В Розарии - экспозиции селекционных домов из разных стран мира. У одних цветов - необычная форма, у других - фантастическая расцветка. К каждой нужен индивидуальный подход.

"Мы сейчас с вами наблюдаем плетистую розу сорта Амадеус. Вот для плетистых роз необходима обязательно опора. Ну и соответственно они очень симпатично смотрятся на перголах разнообразных", - говорит агроном, экскурсовод Главного Ботанического сада имени Цицина Антон Кучеров.

Благодаря успехам селекции розы даже в непростом московском климате цветут несколько раз за лето и радуют вплоть до октября.

Юлия Богоманшина, Павел Суменков, Тимофей Проймин, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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