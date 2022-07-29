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Тигра Степана из Московского зоопарка поздравили с профессиональным праздником

15:11
  • пятница
  • 29 июля 2022

Ему вручили коробку со свежим мясом

Сегодня у тигров всего мира - профессиональный праздник. В Московском зоопарке подготовили не просто подарки, а кое-что поинтереснее.

Для тигра Степана устроили квест. На деревьях развесили игрушки, а свежее мясо спрятали в коробку. Съедобный подарок нужно было найти по  запаху. Стёпа справился с задачей за считанные минуты. Тут же распотрошил упаковку и стал лакомиться сочными кусками.

Степан - тигр необычный. В нём течёт кровь амурских и суматранских предков.  Его привезли в Москву после того как спасли от контрабандистов. Но о своих злоключениях зверь, похоже, уже забыл и наслаждается размеренной и сытой жизнью.

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