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Песков рассказал, когда определят дату прямой линии с Путиным

13:40
  • пятница
  • 29 июля 2022

Летом ее не проводили из-за напряженного графика

Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет определена после первой половины сентября. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что провести прямую линию с российским лидером летом не удалось в связи с напряженным графиком. Песков напомнил, что лето — "период отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось".

Поскольку с наступлением сентября начинается новый политический сезон "и в целом такое оживление жизни после летнего периода", тогда и будет установлена дата прямой линии, пообещал пресс-секретарь президента.

При этом Песков уточнил, что проведение прямой линии в первой половине сентября не планируется, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин может огласить послание к Федеральному собранию также осенью. Точную дату этого мероприятия не называли.

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