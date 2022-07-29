Кремль оценил вероятность пересмотра отношений с Финляндией и Швецией

Последствия вступления этих стран в НАТО проанализируют

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – лишь формальный шаг, но его последствия будут проанализированы. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что такой анализ и работу по усилению западных границ страны проводит российское Министерство обороны по поручению верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина.

Российские власти де-факто будут наблюдать, к каким последствиям приведет вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также изучат, "какие угрозы это влечет само по себе", рассказал Песков.

Необходимо дать ответы на вопросы, что будет с военной инфраструктурой, военными инструкторами, базами НАТО, цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

5 июля постпреды стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. По состоянию на 15 июля 15 из 30 членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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