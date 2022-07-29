Киев заявил о непричастности к удару по колонии с пленными в ДНР

Генштаб возложил ответственность за обстрел на ВС России

Киевский режим отверг причастность к ракетному удару по колонии в Еленовке в ДНР, где содержатся украинские военнопленные. Украинский генштаб возложил ответственность за обстрел на российские вооруженные силы.

"По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населенного пункта Еленовка", - заявили в генштабе ВСУ.

Украинские военные обвинили в ударе по Еленовке вооруженные силы России. Никаких доказательств при этом генштаб не предоставил, передает РИА Новости.

В штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщили об ударе по изолятору в Еленовке из американской РСЗО HIMARS. По последним данным, число погибших в результате обстрела колонии, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. В ДНР заявили, что Киев целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен боевиков, чтобы замести следы военных преступлений.

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