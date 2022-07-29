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Путин поручил к зиме создать человеческие условия для жителей Донбасса

14:05
  • пятница
  • 29 июля 2022

Мариупольцы получат жилищные сертификаты

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь ЛДНР с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов.
В Мариуполе к осени появится новый микрорайон на месте разрушенных домов

"Сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях", - заявил глава государства.

В свою очередь Хуснуллин отметил, что правительство разработало план полного восстановления Мариуполя за 3 года. В него включен среди прочего аэропорт города.

Кроме того, Россия выдаст жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены во время военных действий. Они позволят купить жильё на территории ДНР в любом населённом пункте. Кроме того, владельцам пострадавших зданий в ДНР и ЛНР будут выделены единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тысяч рублей на квадратный метр.

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