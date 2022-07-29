Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков

Шесть единиц - в этом году, остальные - в следующем

Министерство обороны Германии сообщило о планах направить Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, передает ТАСС.

Шесть единиц поставят в этом году, остальные - в следующем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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