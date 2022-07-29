ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция объяснила заинтересованность ряда стран в затягивании конфликта на Украине

14:21
  • пятница
  • 29 июля 2022

Некоторые государства рассчитывают на ослабление России

Некоторые государства заинтересованы в продлении конфликта вокруг Украины для того, чтобы ослабить Россию. Такое мнение в пятницу. 29 июля, выразил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Венгрия констатировала провал военной стратегии Запада в отношении России

По словам турецкого чиновника, "есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов".

Алтын не стал перечислять государства, которые пытаются продлить конфликт "насколько это возможно, чтобы ослабить Россию". Однако он призвал взять на себя ответственность и искать реальные решения проблем вместо того, чтобы писать в социальных сетях о своей обеспокоенности, сообщает ТАСС.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что после введения западными государствами санкций против России "она в ответ начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения". Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине, полагают в Анкаре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.