Турция объяснила заинтересованность ряда стран в затягивании конфликта на Украине

Некоторые государства рассчитывают на ослабление России

Некоторые государства заинтересованы в продлении конфликта вокруг Украины для того, чтобы ослабить Россию. Такое мнение в пятницу. 29 июля, выразил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По словам турецкого чиновника, "есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов".

Алтын не стал перечислять государства, которые пытаются продлить конфликт "насколько это возможно, чтобы ослабить Россию". Однако он призвал взять на себя ответственность и искать реальные решения проблем вместо того, чтобы писать в социальных сетях о своей обеспокоенности, сообщает ТАСС.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что после введения западными государствами санкций против России "она в ответ начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения". Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине, полагают в Анкаре.

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