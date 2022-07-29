За последние несколько десятилетий Москва и Европа смогли выстроить крепкие отношения

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине, но заметил при этом, что постоянная изоляция России - опасна и абсурдна.

"Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой. За последние несколько десятилетий Москва и Европа смогли выстроить крепкие отношения в таких сферах, как наука, культура и бизнес", - сказал политик в интервью Die Zeit.

Он добавил, что "война знает только проигравших".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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