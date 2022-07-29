В 93 из 96 департаментов Франции ограничили потребление воды

Из-за жары и засухи
Как сообщает канал BFMTV, на европейской территории Франции в 93 департаментах из 96 введены ограничения. Сделано это из-за жары и засухи.
Ограничения включают отключение подачи воды ряду потребителей и запрет поливать сады и огороды в определенные часы. Приоритет отдается пожарным службам, больницам, потребителям питьевой воды.
Пока что административные меры не затронули только Париж и департаменты О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.
В 46 из 93 департаментах ситуация оценивается как критическая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"