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В 93 из 96 департаментов Франции ограничили потребление воды

14:15
  • пятница
  • 29 июля 2022

Из-за жары и засухи

Как сообщает канал BFMTV, на европейской территории Франции в 93 департаментах из 96 введены ограничения. Сделано это из-за жары и засухи.

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Ограничения включают отключение подачи воды ряду потребителей и запрет поливать сады и огороды в определенные часы. Приоритет отдается пожарным службам, больницам, потребителям питьевой воды.

Пока что административные меры не затронули только Париж и департаменты О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.

В 46 из 93 департаментах ситуация оценивается как критическая.

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