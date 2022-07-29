ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Киеве смягчил приговор осужденному на пожизненное россиянину

14:19
  • пятница
  • 29 июля 2022

Шишимарина приговорили к 15 годам заключения

Пятнадцать лет лишения свободы вместо пожизненного заключения: апелляционный суд в Киеве смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. На Украине россиянина обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".

Генпрокурор Украины признала возможность обмена Шишимарина
Суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - сообщает украинский Telegram-канал "Граты".

Апелляцию на приговор киевского суда адвокат Шишимарина подал в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отмечал, что у России немного возможностей для защиты военного на Украине. Однако в Кремле пообещали принять меры по другим каналам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российский военнослужаший Вадим Шишимарин
Российский военнослужаший Вадим Шишимарин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.