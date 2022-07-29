Суд в Киеве смягчил приговор осужденному на пожизненное россиянину

Шишимарина приговорили к 15 годам заключения

Пятнадцать лет лишения свободы вместо пожизненного заключения: апелляционный суд в Киеве смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. На Украине россиянина обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".

"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - сообщает украинский Telegram-канал "Граты".

Апелляцию на приговор киевского суда адвокат Шишимарина подал в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отмечал, что у России немного возможностей для защиты военного на Украине. Однако в Кремле пообещали принять меры по другим каналам.

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