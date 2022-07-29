ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров высказался по поводу проблемы Тайваня

14:23
  • пятница
  • 29 июля 2022

Для Москвы этот вопрос "абсолютно ясен"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной.

"Играющий с огнем обожжется": Си Цзиньпин о Тайване и США
В ходе учений на Тайване имитируют вторжение Китая

"Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что никаких провокаций предприниматься не будет.

Ранее СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию и может посетить в том числе Тайвань.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.