Лавров высказался по поводу проблемы Тайваня

Для Москвы этот вопрос "абсолютно ясен"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной.

"Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что никаких провокаций предприниматься не будет.

Ранее СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию и может посетить в том числе Тайвань.

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