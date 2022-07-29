ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минсельхоз не увидел необходимости в параллельном импорте продовольствия

14:41
  • пятница
  • 29 июля 2022

Это не отвечает интересам бизнеса и россиян

Министерство сельского хозяйства России не усматривает необходимости в параллельном импорте продуктов питания, продукцию ушедших компаний могут заместить отечественные производители. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал руководитель ведомства Дмитрий Патрушев.
Минпромторг пообещал сократить номенклатуру параллельного импорта

Как пояснил министр, распространение схемы параллельного импорта на продовольствие не отвечает интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию.

Патрушев напомнил, что задача параллельного импорта — обеспечить россиян импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами. Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов за исключением тех, которые мы не можем производить в силу климатических условий. Но в таких ситуациях организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что российские предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что временный ввод параллельного импорта позволит скорее наладить новые логистические цепочки поставок материалов и комплектующих, которые пока не производятся внутри страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Уборка урожая
Уборка урожая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.