Минсельхоз не увидел необходимости в параллельном импорте продовольствия

Это не отвечает интересам бизнеса и россиян

Министерство сельского хозяйства России не усматривает необходимости в параллельном импорте продуктов питания, продукцию ушедших компаний могут заместить отечественные производители. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал руководитель ведомства Дмитрий Патрушев.

Как пояснил министр, распространение схемы параллельного импорта на продовольствие не отвечает интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию.

Патрушев напомнил, что задача параллельного импорта — обеспечить россиян импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами. Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов за исключением тех, которые мы не можем производить в силу климатических условий. Но в таких ситуациях организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что российские предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что временный ввод параллельного импорта позволит скорее наладить новые логистические цепочки поставок материалов и комплектующих, которые пока не производятся внутри страны.

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