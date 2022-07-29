Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Швейцария утратила свой нейтральный статус

Швейцарский банк заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова.

Счет был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии", сообщили в постпредстве РИА Новости.

В постпредстве отметили, что Швейцария утратила свой нейтральный статус. Проблемы возниклине только в политико-экономической сфере, но и в бытовой жизни постпредства.

"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России", - говорится в сообщении.

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