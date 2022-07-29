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Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

14:43
  • пятница
  • 29 июля 2022

Швейцария утратила свой нейтральный статус

Швейцарский банк заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова.
Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций ЕС

Счет был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии", сообщили в постпредстве РИА Новости.

В постпредстве отметили, что Швейцария утратила свой нейтральный статус. Проблемы возниклине только в политико-экономической сфере, но и в бытовой жизни постпредства.

"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России", - говорится в сообщении.

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