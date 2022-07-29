Россиянам посоветовали вернуться к ношению масок

Новая волна коронавируса уже начинается

Новая волна коронавируса в России уже начинается. Россиянам пора вернуться к ношению масок и срочно ревакцинироваться, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, должны соблюдать меры, независимо от официального давления. Это дистанцирование, мытье рук, ношение масок в общественных местах, в основном, в транспорте. Самое главное — это, конечно, вакцинация. Волна уже начинается", — сказал эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Профессор напомнил, что иммунитет к COVID-19 развивается через две недели после прививки. Следовательно, вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо уже сейчас. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым надо быть особенно осторожными и ревакцинироваться раз в полгода в течение нескольких ближайших лет.

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