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Бейонсе порадовала фанатов первым за шесть лет альбомом

14:46
  • пятница
  • 29 июля 2022

Пластинка получила название Renaissance

Американская певица Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом.

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Пластинка получила название Renaissance ("Возрождение"). Это седьмой студийным альбом исполнительницы.

Сама Бейонсе рассказала, что подготовка этого проекта "позволила найти убежище в страшное для всего мира время".

На диске 16 песен. Доступны они на цифровых площадках.

Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) 40 лет. На счету артистки 28 статуэток Grammy, это рекорд среди женщин.

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