Бейонсе порадовала фанатов первым за шесть лет альбомом

Пластинка получила название Renaissance

Американская певица Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом.

Пластинка получила название Renaissance ("Возрождение"). Это седьмой студийным альбом исполнительницы.

Сама Бейонсе рассказала, что подготовка этого проекта "позволила найти убежище в страшное для всего мира время".

На диске 16 песен. Доступны они на цифровых площадках.

Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) 40 лет. На счету артистки 28 статуэток Grammy, это рекорд среди женщин.

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