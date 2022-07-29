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"Роскосмос" объяснил, от чего зависят сроки выхода России из проекта МКС

14:56
  • пятница
  • 29 июля 2022

Точная дата не определена

Процесс выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) начнется после 2024 года, точная дата будет определена с учетом технического состояния объекта. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
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Руководитель госкорпорации уточнил, что "будет ли это в середине 2024 года, или в 2025 году, все это зависит, в том числе и от состояния, работоспособности самой МКС".

Однако процесс выхода России из проекта МКС будет начат — "собственно нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту", заявил Борисов.

Глава "Роскосмоса" отметил, что пока Россия официально не уведомляла партнеров о выходе из проекта, сообщает "Интерфакс".

Ранее Юрий Борисов сообщил, что Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято. По его словам, "Роскосмос" к этому времени начнет формировать российскую орбитальную станцию.

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